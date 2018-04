Controlli a tappeto in vista del weekend: scatta l'operazione Apollo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ben 184 le persone identificate, 75 i mezzi controllati, ma anche cinque autovetture sottoposte a sequestro. E' il bilancio dell'operazione Apollo, che ha previsto controlli a tappeto nell'intero Salento, dove sono state anche ritirate quindici patenti, con 24 perquisizioni veicolari.Infine, 32 controlli di persone sottoposte a misure di sicurezza e prevenzione, più altri 24 controlli di persone sottoposte agli arresti domiciliari. Complessivamente, sono stati 40 i militari impiegati e ben 20 gli automezzi utilizzati.All’opera infatti, anche gli uomini dell’Arma della Compagnia di Casarano – in collaborazione con 6° Nucleo Elicotteri di Bari e l’ausilio di unità cinofile del Nucleo di Modugno – il cui intervento, nel corso di specifici e coordinati servizi finalizzati al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, ha permesso di rinvenire 29 grammi di marijuana.In un altro caso, invece, al termine di una perquisizione, è stata rinvenuta un’automobile priva di targhe e – in base a quanto riferito dagli operatori – presumibilmente oggetto di furto.I controlli hanno riguardato anche la legale detenzione di armi e munizioni, Nonché la custodia dei beni sottoposti a sequestro ed indagini relative a presunti atti di natura predatoria.Numerosi anche le verifiche nei confronti di chi si mette al volante. In particolar modo, alcune persone controllate avrebbero rifiutato di sottoporsi agli accertamenti che verificano se chi si mette alla guida risulti o meno sotto alterazione di sostanze alcoliche e stupefacenti.