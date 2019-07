UniSalento, fumata nera per il rettore. In vantaggio Pollice, seguito da Campiti. Nuova votazione mercoledì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Fumata nera per l'ateneo leccese, dove si sono svolte oggi le votazioni per eleggere il nuovo rettore che dopo sei anni succederà a Vincenzo Zara.Nessuno dei quattro candidati ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti esprimibili, secondo le regole indicate dallo statuto, soglia necessaria all'elezione in una delle prime tre tornate. Al momento quello fotografato è un testa a testa tra, professore ordinario di Geografia economico-politica, e, professore ordinario di Analisi matematica, arrivati in testa dopo la prima tornata rispettivamente con 251 e 241 voti. A seguire, professore ordinario di Elettrotecnica, a quota 183, e, professore ordinario di Fisiologia vegetale, fermo invece a 53.A questo punto, secondo il regolamento, sarà necessario tornare alle urne mercoledì prossimo con le medesime modalità ed eventualmente anche venerdì per una terza tornata elettorale. Se anche in questo caso nessuno dovesse raggiungere la maggioranza assoluta, si andrà al ballottaggio di lunedì 15 luglio tra i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti nella terza votazione, quella del 12 luglio.