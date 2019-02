© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un boato spaventoso ha svegliato nel cuore della notte Porto Cesareo. Un ordigno ha letteralmente fatto saltare in aria una Fiat 500 di proprietà di una donna del posto, parcheggiata in Via Riccione. Tanta la paura ed immediati gli interventi dei vigili del fuoco e dei carabinieri del Norm di Campi Salentina. La forte deflagrazione oltre a distruggere l'utilitaria ha danneggiato un'abitazione. Indagini in corso ed aggiornamenti nelle prossime ore.