La ricetta

L'Osteria degli Spiriti di Lecce, con la chef Tiziana Parlangeli, propone un antipasto particolarmente sfizioso, con un richiamo a uno dei cibi amati dai salentini e dai pugliesi, il baccalà e una nota fresca regalata al piatto dagli agretti.Le “coccole di baccalà”, infatti, apriranno egregiamente il vostro pranzo di Pasqua.della chef Parlangeli:500 gr di baccalà; 100 gr di pecorino fresco; 2 uova; menta, pepe, sale e pangrattato q.b.Sbollentare il baccalà e impastare con la menta, il pecorino e le uova. Salare e pepare, formando poi delle schiacciatine che possono essere fritte o dorate in padella.Servirle con degli agretti, precedentemente cotti in una pentola dove si sarà messo olio extra vergine di oliva, uno spicchio di aglio e un po' d'acqua. Gli agretti saranno cotti in 5 minuti. Una volta scolati, dovranno essere sistemati sulle schiacciatine e accompagnati con una salsa allo yogurt. Quest'ultima può essere preparata con 100 gr di yogurt e 100 di panna, il succo e la buccia di un lime, sale q.b. Agitare bene con una forchetta o una piccola frusta. E servire.