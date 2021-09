Cutrofiano, incendiata l'auto di un 58enne

Incendio nella notte ai danni di una Mercedes coupè intestata a una donna di ottantatré anni, ma in uso al figlio 58enne. È successo a Cutrofiano, in via Tamborrini. Sul posto è stata trovata anche una borsa termica sporca di liquido infiammabile. La città dell'attentato è A.C., con precedenti per porto d'armi.

A domare le fiamme è stato il personale della protezione civile cui si sono aggiunti i Vigili del fuoco di Maglie e i carabinieri della stazione di Cutrofiano, ai quali sono affidate le indagini e in supporto dei quali sono sopraggiunti i colleghi della compagnia di Gallipoli.