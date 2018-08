Assalto all'ufficio postale: armato di fucile porta via 1.500 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Entra nell'ufficio postale e, brandendo un fucile, mette a segno una rapina. È accaduto attorno alle 13 a Felline, frazione di Alliste, dove un rapinatore solitario è riuscito a portare via mille e 500 euro dalle Poste situate in largo Piazza. Il malvivente ha agito col volto coperto da passamontagna, entrando in azione quando all'interno degli uffici vi era soltanto un dipendente. Ottenuti i soldi, si è quindi dileguato a bordo di una Fiat Punto, risultata rubata una decina di giorni fa a Taviano. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Racale ed ai colleghi della Compagnia di Casarano. Al vaglio dei militari vi sono i filmati registrati dalle telecamere di sicurezza delle Poste prese di mira.C.Tad.