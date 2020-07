Allagamenti e dissesto: dal ministero 5 milioni di euro per mettere in sicurezza le strade di Lecce

Ultimo aggiornamento: 15:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinque milioni di euro per riqualificare e mettere in sicurezza le strade della città. I soldi arrivano al Comune di Lecce dal Ministero dell'Interno – Dipartimento Affari Interni e territoriali che conferma il finanziamento dei cinque progetti da un milione di euro, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico per l'anno 2020.I soldi saranno utilizzati per la riqualificazione e la messa in sicurezza di infrastrutture stradali dissestate a causa dell'intensificarsi di fenomeni meteorologici particolarmente violenti negli ultimi anni.In particolare le aree individuate nel progetto sottoposte al bando ministeriale aggiudicato dal Comune di Lecce devono fare i conti con l'annoso problema del mancato deflusso delle acquee meteoriche che, creando ristagni, aggravano i dissesti stradali già esistenti. Problematiche che riducono la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale. Saranno interessati dai lavori il rione Borgo San Nicola, i quartieri Santa Rosa e Salesiani, il rione San Sabino, il rione Mazzini, il quartiere Leuca, il quartiere Ferrovia, il rione Casermette, il quartiere Rudiae, la tangenziale Est, la strada Lecce-Arnesano e quella Lecce – Monteroni.Gli interventi riguarderanno il ripristino della fondazione stradale e del piano bitumato, la ricostruzione dei marciapiedi e il rifacimento della segnaletica stradale.«Dopo un intoppo burocratico - dichiara il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Delli Noci - siamo molto contenti di poter annunciare in via definitiva questo importante investimento strategico a garanzia del decoro, della sicurezza e della qualità della vita in città. Questo finanziamento ci consente di risolvere un problema annoso della nostra città vale a dire il rifacimento completo del manto stradale e dei marciapiedi di moltissime vie in situazione di dissesto. Sono tantissimi i cittadini che ci segnalano quotidianamente problematiche legate al dissesto stradale. Oggi, grazie al lavoro degli uffici che hanno intercettato questa linea di finanziamento e grazie all'interlocuzione costante con il Ministero possiamo rispondere a queste sollecitazioni e lavorare in maniera significativa sulla qualità di oltre 100 strade strade e dei marciapiedi».