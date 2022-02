Abusi sul figliastro disabile e video con il cellulare: un uomo condannato a 5 anni di carcere

Per anni avrebbe abusato del figliastro disabile affetto da sordomutismo, riprendendo le violenze sessuali con il cellulare e diffondendole in rete. Per questo il gup di Lecce Marcello Rizzo ha condannato a 5 anni di reclusione un uomo di 50 anni di Monteroni di Lecce per violenza sessuale aggravata e diffusione illecita di video e immagini sessualmente espliciti. Secondo quanto sostenuto dall'accusa che aveva invocato una condanna a 7 anni e 9 mesi di reclusione, l'uomo per anni avrebbe abusato sessualmente del figlio 30enne della compagna affetto da sordomutismo e ritardo psicopatologico, filmando col cellulare gli abusi.

La vicenda

L'uomo, un artigiano, era stato arrestato nel luglio del 2020 dopo aver inviato sul cellulare di una ragazza conosciuta sui social dei video porno tra cui quello col figliastro. Attualmente è ancora in regime di detenzione domiciliare con braccialetto elettronico. Il gup ha disposto anche l'interdizione a vita da uffici e lavori che abbiano attinenza con la curatela e l'amministrazione di sostegno nonché l'interdizione per 5 anni dai pubblici uffici oltre al risarcimento di 50 mila euro in favore della vittima.