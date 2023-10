Matthew Perry «è sempre stato innamorato di Courtney Cox», l'amore tra Chandler e Monica non era solo televisivo

Si sono amati (televisivamente) per anni. Ma per molti il rapporto tra Matthew Perry e Courtney Cox, Chandler e Monica di Friends, era davvero speciale anche nella vita reale. L'attore, trovato morto a 54 anni nella sua vasca idromassaggio, aveva sempre avuto un debole per la sua co-protagonista 55enne Courteney Cox. «Matthew è sempre stato innamorato di lei», disse qualche anno fa una fonte a Us Weekly. «Matthew non è mai riuscito a dimenticarla del tutto».



Di certo Perry e Cox erano molto uniti. Il 7 novembre del 2019 una foto dei due insieme scatenò i fan della serie e dell'amore tra Monica e Chandler. «Potrei essere più felice?" #veriamici», scrisse lei nella sua didascalia su Instagram.



Gli amori di Courtney

Tuttavia se per molti fan questa ipotetica love story trasposta dal set alla realtà era apparsa eletrizzante, nella vita reale Perry e Cox non hanno mai avuto una storia ufficiale.

Courteney, 55 anni, è fidanzata con Johnny McDaid degli Snow Patrol, dopo la riconciliazione nel marzo 2016. L'attrice era già stata sposata una volta con David Arquette ma dopo aver chiesto il divorzio nel 2012, iniziò a frequentare il frontman degli Snow Patrol Johnny McDaid nel 2013. Ci fu un breve fidanzamento nel 2014, ma lo annullarono un anno dopo. La coppia si è riconciliata dopo il loro fidanzamento fallito e, questa volta, non ha pianificato un matrimonio. McDaid vive a Londra e divide il suo tempo tra gli Stati Uniti e il Regno Unito.

L'ex fidanzata di Matthew

L'ultima relazione di Perry risaliva al 2021 con Molly Hurwitz e finì poco prima del matrimonio. Nel suo libro raccontò che avrebbe desiderato sposarsi e avere dei figli. "Penso che sarei un ottimo padre", scrisse. Matthew Perry era ad un passo dal sposarsi per la prima volta nel 2020 con Molly Hurwitz. Lei, manager letteraria, oggi ha 32 anni e conobbe l'attore nel 2018. Nel novembre 2020 annunciarono che sarebbero convolati a nozze, ma un anno dopo è stata annunciata la rottura. "A volte le cose non funzionano e questa è una di quelle. Auguro a Molly il meglio" scrisse l'attore sui social nel 2021. Prima di conoscere Molly, Chandler di Friends era stato fidanzato per sei anni, dal 2006 al 2012, con Lizzy Caplan, attrice di Masters of Sex.