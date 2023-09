Beatrice Vendramin incanta Venezia, chi è l'attrice 23enne che avrebbe rubato il cuore a Stefano De Martino

Milanese, 23 anni, un milione di follower su Instagram, attrice e scrittrice. Protagonista del Festival di Venezia, Beatrice Vendramin è tra le protagoniste del film Felicità, che segna l’esordio alla regia di Micaela Ramazzotti, ma anche delle cronache rosa: si dice infatti che sia la nuova fiamma di Stefano De Martino.

Il flirt con De Martino

Sarebbe lei, infatti, la donna frequentata da Stefano De Martino dopo la rottura con Belén Rodriguez.

La showgirl, a sua volta, starebbe frequentando Elio Lorenzoni come confermato da lei stessa con un post su Instagram. Al conduttore e ballerino, a sua volta, sono stati attributi diversi flirt dopo la rottura dalla ex moglie, ma secondo indiscrezioni rilasciate da Fabrizio Corona a Novella2000, la sua ultima fiamma sarebbe proprio Vendramin. I due, pero, non hanno mai confermato alcuna relazione.

Chi è

In appena 23 anni di carriera, Beatrice è già un punto di riferimento per la generazione Zeta, a 15 anni è diventata una delle protagoniste di Alex&Co, la situation comedy di Disney dove interpreta il ruolo di Emma. Nel 2016 il debutto sul grande schermo a fianco di Giovanna Mezzogiorno, Matthew Modine e Margherita Buy in “Come Diventare grandi, nonostante i genitori” per la regia di Luca Lucini. Nel 2017 è Aurora alla serie di Rai 1 “Non dirlo al mio capo 2” con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. Mentre nel 2021 è ancora al cinema con la pellicola Regina di Cuori, per la regia di Thomas Turolo.

La carriera di scrittrice

Il cinema non la distrae dall’altra sua grande passione, la scrittura. Nel 2017 esce il suo primo libro “I piedi per terra, la testa nel cielo” dedicato alle sue fan che la seguono sui social. Attivissima su Instagram dove ha un milione di follower ma anche su TokTok, Beatrice alterna le sue giornate tra i set, lo studio, gli amici e, come lei stessa racconta sul suo sito, tanta musica nelle cuffie.