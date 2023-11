Tunnel, incroci e velocità: così la statale 100 per Bari è diventata la strada killer

Gli incidenti e le vittime si verificano continuamente. È un autentico bollettino di guerra quello che le cronache, legate alle tristi vicende che riguardano la Statale 100, puntualmente riportano. Ventidue chilometri di strada da percorrere con la dovuta attenzione, per un viaggio che ha inizio al confine tra i centri ionici di Massafra e Mottola (al chilometro 66) per poi finire in provincia di Bari a Gioia del Colle.