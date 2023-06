Rifiuti tombati e bruciati nelle campagne, sequestrati i capannoni, cinque arresti

Cinque sono finiti agli arresti domiciliari mentre sono stati sequestrati i capannoni e il denaro. Questo il risultato dell'operazione dei carabineri del nucleo per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica di Napoli e della Sezione di Polizia Giudiziaria di Taranto. Le accuse sono per i reati di associazione per delinquere ed attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, gestione illecita di rifiuti speciali e discarica abusiva. L'operazione è stata eseguita nei territori di Taranto, Brindisi, Matera e Bari.