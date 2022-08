Ai funerali del piccolo Federico il parroco contro chi specula sulla salute: «Farete i conti con la storia»

L'ultimo saluto al piccolo Federico ha stretto attorno alla famiglia Musciacchio una intera comunità, unita nel dolore per un «angelo» volato via ad appena 3 anni. La chiesa del Carmine di Taranto era gremita nel giorno dei funerali di Federico, così come il sagrato, dove decine di persone hanno atteso l'uscita del feretro bianco. C'erano anche palloncini dello stesso colore simbolo della purezza mentre un lungo applauso gli diceva «addio», e le lacrime solcavano il viso dei presenti.