Ex Ilva, a oltranza la protesta dell'indotto: bloccato il ponte girevole

Hanno bloccato il ponte girevole di Taranto gli imprenditori dell'indotto ex Ilva aderenti ad Aigi, la cui protesta prosegue a oltranza da ieri: anche durante la notte è andato avanti il presidio davanti alla prefettura e poi si sono spostati sotto la sede del municipio. Le imprese invocano tutele per i crediti vantati nei confronti di Acciaierie d'Italia (almeno 140 milioni di ero) che rischiano di perdere in caso di ricorso all'amministrazione straordinaria, così come avvenne nel 2015 quando l' Ilva (si chiamava ancora così) fu commissariata e andarono in fumo crediti per 150 milioni. Diversi imprenditori si sono incatenati e hanno occupato la strada davanti al palazzo del governo. Nelle vicinanze sono stati montati dei bagni chimici.

L'articolo completo al link