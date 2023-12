Salento, incidente mortale in pieno centro: muore un 29enne

Incidente mortale in pieno centro a Copertino: vittima il 29enne Simone D'Adamo,. residente del posto, alla guida di una Fiat Abarth.

Il tragico incidente si è verificato ieri sera intorno alle 23 in via Tenente Colaci, a poche centinaia di metri della stazione ferroviaria.

Sul posto immediati i soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco ma per il giovane alla guida del mezzo, non c'è stato nulla da fare. Il 29enne è deceduto sul colpo, troppo gravi le ferite riportate nel sinistro stradale.