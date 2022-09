Carly Paoli, la soprano che ha stregato Italia e Inghilterra

Ha stregato due paesi, l'Italia e l'Inghilterra. È nata a Nottinghamshire, nel cuore del Regno Unito, ma ha origini salentine, con i nonni di Spongano. Carly Paoli è la donna del momento per entrambi i Paesi, dopo un'interpretazione eccezionale dei due anni prima della partita di calcio a San Siro tra Italia e Inghilterra. È stata la prima volta del "God save the king". Vestita in rosso, ha svestito con un gesto repentino ed elegante l'abito e sotto ha svelato una divisa da gioco azzurra. Non è mica un caso. In Italia ha trascorso le ultime vacanze. Sing from Salento è l'ultima trovata, cantata sui social il 31 luglio. Un'estate vissuta qui, è stata alla festa patronale di Alessano, ancora sui social ha lanciato il "Benvenuti a Poggiardo", con una passeggiata sensuale.