In pensione il pediatra Tramacera: le immagini di quello che è il suo studio dal 1983

Non solo un “semplice” medico ma, più in generale, un vero punto di riferimento a Brindisi per generazioni e generazioni di famiglie e bambini. Le ultime visite per l'Asl Mercoledì 23 agosto è stato l’ultimo giorno di lavoro per il pediatra Giuseppe Tramacera che, al compimento del suo settantesimo compleanno, ha ricevuto la comunicazione della pensione dall’Asl nonostante la sua volontà di continuare a svolgere le sue mansioni per altri due anni. In queste immagini, quello che dal 1983 è il suo studio di Brindisi, nel quale sono passate generazioni di bambini, alcuni dei quali oggi sono ottimi professionisti.