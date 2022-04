Incidente tra due moto sulla litoranea: due feriti

Uno scontro tra due moto si è verificato poco dopo le 16 sulla litoranea che collega Porto Badisco a Santa Cesarea Terme. Nell'incidente è coinvolta anche un'autovettura. Dai rilievi dei poliziotti del commissariato di Otranto è emerso che, forse in fase di sorpasso, si sia verificato uno scontro tra i mezzi a due ruote. Due i feriti, entrambi centauri. Sono stati soccorsi dai passanti, poi dal personale sanitario del 118 e sono stati condotti in ospedale in codice giallo.