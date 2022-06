“Homa - History Factory” è un luogo in cui l'artigianato riproduce la storia seguendo canoni filologici. L’idea nacque dalla passione pura di tre giovani per il Corteo - Torneo dei Rioni di Oria e in genere per le manifestazioni medievali che ogni anno animano la cittadina fridericiana. Dalla ricerca storica e storiografica i tre pensarono di passare alla produzione di capi di abbigliamento “storici”.