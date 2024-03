Frode sull'Iva nel commercio on line per 40 milioni di euro, arrestato in aeroporto

E' stato arrestato all'aeroporto Roma-Fiumicino Vincenzo Maffione, l'uomo originario di Orta Nova, nel Foggiano, sospettato di essere il principale artefice della truffa da circa 40 milioni di Iva nel settore della vendita on-line di pneumatici scoperta dalle indagini della Guardia di Finanza di Foggia e Genova. Giunto all'aeroporto internazionale di Fiumicino dopo una procedura abbreviata di estradizione da Dubai - dove era già stato arrestato lo scorso 25 gennaio -, l'uomo è stato preso in consegna dalla polizia di frontiera e dalla finanza. Le indagini hanno riguardato sette società con sede legale in Spagna, Romania, Estonia, Ungheria e Bulgaria che, in realtà, venivano gestite dall'Italia tramite una società di Orta Nova.

Vendita on line di pneumatici

Attraverso queste società - stando alle indagini - l'organizzazione criminale gestiva una vasta attività di vendita on line di pneumatici, per un controvalore di circa 200 milioni di euro ed una connessa evasione di Iva di circa 40 milioni.

Le indagini hanno portato all'emissione di quattro provvedimenti di arresto e di un obbligo di dimora e al sequestro preventivo, anche per equivalente, di disponibilità finanziarie e di altri beni fino a circa 40 milioni. Sono inoltre stati oscurati sette siti web utilizzati per il commercio elettronico.