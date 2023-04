Morti sospette nell'hospice oncologico: indagato un infermiere

Un infermiere sarebbe iscritto nel registro degli indagati della Procura di Foggia nell'ambito delle indagini sulle 16 morti sospette avvenute in 4 mesi in un hospice di Torremaggiore. L'ipotesi di reato è omicidio volontario. Si indaga sulla somministrazione di un farmaco sedativo. Nell'hospice vengono accolti pazienti oncologici, spesso anziani e in fase terminale. La Procura ha disposto la riesumazione delle salme per effettuare i necessari esami tossicologici e le autopsie.