Inseguiti dai carabinieri mentre si preparavano a compiere una rapina: un arresto

Erano pronti per mettere a segno una rapina, ma sono stati intercettati e inseguiti dai carabinieri che sono riusciti ad arrestare solo uno dei tre malviventi. I militari hanno arrestato a Orta Nova, in provincia di Foggia, un 18enne incensurato del posto con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Il gip del Tribunale di Foggia ha convalidato l'arresto disponendo per il 18enne l'obbligo di dimora a Orta Nova, la permanenza notturna in casa e l'obbligo di firma.

In fuga i complici del giovane

Gli altri tre complici del giovane sono riusciti a fuggire dopo un lungo inseguimento sulla Sp 110. A quanto si apprende i quattro, tutti a volto coperto da passamontagna, erano a bordo di una Renault Megane con targa coperta. I carabinieri hanno notato il veicolo e si sono messi all'inseguimento. Nella fuga il mezzo dei malviventi si è scontrato con due vetture parcheggiate in via Stornarella. Dei quattro solo il conducente è stato bloccato. In auto i militari hanno recuperato due mefisti di colore nero, due scaldacollo, due paia di guanti, un telefono cellulare, un bastone lungo circa 40 centimetri e una pistola semiautomatica a salve priva di tappo rosso.