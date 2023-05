Papa Francesco saluta Spiderman durante l'udienza: ecco chi è il giovane pugliese

Uno Spiderman tutto pugliese si è presentato all'udienza generale di Papa Francesco a Piazza San Pietro, mentre era in compagnia del primate della chiesa copta ortodossa Tawadros II. È Francesco Tarantino, diciannovenne di Carapelle, in provincia di Foggia, che per l'occasione ha indossato le sembianze del supereroe della Marvel.

La storia

Il pontefice ha salutato con il sorriso e una stretta di mano il ragazzo, studente all'ultimo anno dell'istituto commerciale. In passato il giovane aveva passato un lungo periodo nell'ospedale "Riuniti" di Foggia per poi essere trasferito al "Gaslini" di Genova per una malformazione congenita dell'intestino interiore. Dopo il periodo di convalescenza da qualche mese si traveste da Spider Man, portando il sorriso nei centri commerciali, nelle scuole dell'infanzia e negli ospedali.