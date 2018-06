Orsara in fiore, due giorni di eventi e di appuntamenti con la gastronomia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si svolge oggi e domani ad Orsara di Puglia (Foggia) “Orsara in Fiore”. I visitatori potranno ammirare il borgo fiorito, con strade, piazze, balconi, ristoranti ed esercizi commerciali impreziositi da fiori, piante, allestimenti. E non è tutto: per due giorni, i visitatori potranno gustare i menù della cucina dei fiori, ammirare i luoghi più belli del centro storico, passeggiare negli orti. Si potrà partecipare ai laboratori floreali e a un concorso fotografico, visitare mostre e ascoltare musica. «Celebriamo l’arrivo dell’estate con due giorni di eventi», ha spiegato il sindaco di Orsara, Tommaso Lecce. «Orsara in Fiore è un modo per creare un itinerario che coniughi la bellezza di piazze, palazzi, chiese e sentieri del borgo con lo straordinario patrimonio floreale del territorio, valorizzando anche l’uso dei fiori in cucina, accanto agli altri ingredienti della nostra enogastronomia».