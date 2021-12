Mamma muore dopo intervento al cuore, indagati 8 medici

Otto medici della cardiochirurgia e della rianimazione dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia) sono indagati per cooperazione in omicidio colposo per la morte di Lucrezia Mastrodonato, la 46enne di Bisceglie (Barletta-Andria-Trani) deceduta il 27 novembre 2021 nel nosocomio voluto da San Pio.

La donna era affetta da insufficienza aortica

Il pm inquirente, Pietro Iannotta, ha disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso ed eventuali responsabilità: l'incarico sarà conferito il 5 gennaio. La donna - è detto in una nota dello studio legale Studio3A, al quale il marito della vittima (madre di due figli di 17 e 12 anni) si è rivolto -, «era affetta dalla nascita da un'insufficienza aortica», patologia che nel corso del 2021 si è aggravata. Di qui la decisione del cardiochirurgo che l'aveva in cura a Casa Sollievo della Sofferenza di sottoporla ad intervento di sostituzione della valvola aortica. L'operazione è stata eseguita il 23 novembre, è durata sei ore ed è «apparentemente riuscita». Dopo aver trascorso tre giorni in terapia intensiva, la donna è stata trasferita in cardiochirurgia dove è morta dopo un malore.