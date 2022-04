Furto d'auto fuori regione, fugge ma viene beccato: arrestato

Ruba un'auto a Vasto (in provincia di Chieti), ma viene intercettato lungo la Statale 16 dai Carabinieri di Termoli appena arrivato sulla costa molisana e, al termine di un lungo inseguimento, arrestato. Protagonista della vicenda un uomo di 40 anni di Cerignola. Il quarantenne dopo aver sottratto il veicolo nel centro vastese stava rientrando in Puglia quando si è visto raggiungere dai militari di Termoli. Ha tentato la fuga prima aumentando la velocità del mezzo e poi abbandonando l'auto dopo l'inseguimento, ma è stato subito rincorso a piedi e bloccato in flagranza di reato.

Restituita l'auto al proprietario

Immediata la perquisizione veicolare e personale a seguito della quale è stata sequestrata una centralina per autoveicoli modificata ed un cacciavite alterato. La vettura, appena rubata, è stata così recuperata e restituita al legittimo proprietario. Il quarantenne si trova agli arresti nella sua abitazione con l'accusa di furto aggravato. Il Tribunale di Larino (Campobasso) ha convalidato il provvedimento restrittivo.