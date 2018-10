Schianto tra scooter e auto, muore un 33enne. Due feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inciodente mortale a Foggia. La vittima è un uomo di 33 anni, Felice Schittulli, che alla guida di uno scooter si è scontrato con un'auto, una Ford Focus a bordo della quale c'erano due persone anziane rimaste leggermente ferite. L'incidente è avvenuto in via San Severo, alla periferia della città. Ancora in fase di accertamento le cause. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e la Polizia locale. Schittulli, ancora in vita, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso degli Ospedali riuniti, ma è deceduto poco dopo l'arrivo.