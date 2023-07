Era evaso tre mesi fa dalla comunità, arrestato: era al mare

È stato rintracciato oggi in una località balneare pugliese, a Margherita di Savoia, un 30enne di Foggia evaso nell'aprile scorso da una comunità terapeutica di Bari. I carabinieri lo hanno trovato e arrestato per evasione. L'uomo era ai domiciliari presso la comunità, dopo esser stato anche in carcere. Era stato arrestato un anno fa per essere entrato in un'azienda armato di pistola. E ha anche dei precedenti per droga e armi.

Da tre mesi era evaso dalla comunità terapeutica, facendo perdere le proprie tracce. È stato arrestato al mare.