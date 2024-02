Tre rapine in dieci minuti: colpito alla testa un commerciante

Tre rapine nell'arco di dieci minuti sono state portate a termine ieri sera a Cerignola nel Foggiano ai danni di altrettanti esercizi commerciali. La prima rapina ha interessato un negozio di merce cinese: ad agire quattro persone, una delle quali armata, che ha colpito al capo con il calcio della pistola il titolare e si è fatta consegnare l'incasso, ancora da quantificare.

Gli altri colpi

Qualche minuto più tardi colpo ai danni di un supermercato. In questo caso due le persone armate di pistola fuggite con il registratore di cassa. Ancora in corso di quantificazione l'incasso asportato. L'ultima rapina ai danni di una rivendita di prodotti per la casa gestita da cittadini cinesi. Stessa dinamica e incasso di 1500 euro. Stando alle prime indiscrezioni, potrebbe trattarsi della stessa banda autrice anche di altre rapine avvenute in città. Al vaglio delle forze dell'ordine le immagini delle telecamere di sorveglianza degli esercizi colpiti e delle zone adiacenti.