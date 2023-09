Andrea Orcel , dopo la pausa estiva le famiglie italiane sono alle prese con rialzi dei prezzi (dalla benzina ad altri beni), i conti pubblici sono da sistemare, la crescita è più rallentata e c'è un rapporto del nostro Paese con l'Europa conflittuale. Lei che ne pensa?

« Il sistema è ancora sotto pressione, ma credo sia importante adottare una prospettiva positiva. Per quanto riguarda l'Italia infatti, il mercato del lavoro si dimostra resiliente, il nostro tasso di crescita previsto per l'anno è superiore a quello dell'Eurozona nel suo complesso e l'inflazione è rallentata in modo significativo rispetto al suo picco. Ad agosto il tasso d'inflazione è sceso al 5,5%, meno della metà del livello che avevamo verso la fine dello scorso anno. Questa è una buona notizia e il dialogo costante e costruttivo sul PNRR tra il governo italiano e l'Europa giocherà un ruolo centrale nel successo a lungo termine dell'Italia. Tuttavia comprendo bene le difficoltà che le famiglie e le imprese affrontano ogni giorno. Come banca, il nostro scopo principale è quello di consentire alle comunità di crescere, il che significa servire allo stesso modo i nostri dipendenti, i nostri azionisti e, soprattutto, i nostri clienti. È nostro dovere agire. In Italia ciò ha comportato l'erogazione di una seconda tranche di “ Unicredit per l'Italia”, 10 miliardi a favore di famiglie e imprese: un'azione tangibile che continueremo a mettere in campo ogni volta che sarà necessario » .

APPROFONDIMENTI SPECIALE 145 ANNI #IlMessaggero145, Andrea Orcel: «L'Europa sia unita con l'Italia protagonista» LE STRATEGIE Orcel: «L'Europa sia unita con l'Italia protagonista». Scannapieco: «Opere veloci» L'INTERVISTA Unicredit, Andrea Orcel: «Unione bancaria unico antidoto contro gli shock»

Settembre presenta un contesto europeo dove Germania, Olanda e Francia sono in frenata economica e ci sono divergenze sul patto di stabilità: tutto questo influirà negativamente anche sull'Italia?

« Quando i grandi Paesi manifatturieri rallentano, è difficile che per l'Italia non ci sia un impatto. Ma il nostro Paese può contare su un forte contributo del settore turistico e sulla spinta del Pnrr. Si tratta di uno strumento cruciale per l'Italia, per cui è fondamentale utilizzare attivamente e fare leva su di esso. Per quanto riguarda il Patto di stabilità, dovremmo concentrarci sulle implicazioni per l'Europa nel suo complesso, piuttosto che solo sull'Italia. Affinché il patto abbia successo, è necessario un approccio equilibrato e armonizzato per garantire il giusto livello di investimenti in aree cruciali come la transizione verde e il digitale, la difesa e la sicurezza energetica, per assicurare che l'Europa continui a svolgere un ruolo significativo sulla scena globale » .

Il governo per drenare liquidità per l'economia, pensa di tassare gli extraprofitti delle banche perché qualche leader di maggioranza dice che «guadagnano utili multimiliardari». Vieni, rispondi?

« Su questo provvedimento è in corso una discussione interna alla maggioranza e un confronto tra governo e ABI. Credo sia giusto attendere l'esito del percorso parlamentare. È importante che si raggiunga il giusto risultato, anche per non incrinare la fiducia degli azionisti e degli investitori internazionali. Vorrei comunque sottolineare tre elementi: i tassi d'interesse di oggi sono in linea con il passato. L'eccezione è stata piuttosto quella dell'ultimo decennio - con i tassi negativi che comprimevano artificialmente i livelli di profitto delle banche. Le correnti continue sono uno strumento di servizio. Le banche mettono a disposizione dei propri clienti molti prodotti che consentono di beneficiare di tassi d'interesse ben più elevati. Infine, UniCredit , ad esempio, ha destinato 10 miliardi per ridurre i mutui e sostenere i prestiti in questo momento complesso » .

Questa tassa straordinaria condizionerà il negoziato per il rinnovo del contratto? I sindacati chiedono 475 euro in un contesto che non è più quello dell'inizio della trattativa a luglio?

« Durante le discussioni con i sindacati sarà necessario valutare attentamente tutte le variabili macroeconomiche. L'acquisto ei suoi effetti sul potere d'acquisto dei nostri dipendenti sono temi centrali nelle trattative in corso. Sono certo che si possono trovare soluzioni positive, in cui i dipendenti siano riconosciuti per il loro contributo ai risultati aziendali. Quindi che l'ABI sta conducendo queste discussioni e, per quanto ne so, queste conversazioni sono costruttive. Per quanto riguarda la vendita, credo che entrambe le parti siano d'accordo e che si troverà una soluzione. Detto questo, a prescindere dalla discussione, siamo pienamente favorevoli al concetto di partecipazione con i dipendenti degli utili basati sui risultati, come dimostrato dal programma di bonus per tutti i dipendenti messo in atto l'anno scorso e che cercheremo di ripetere anche quest'anno. Un riconoscimento tangibile del contributo che i nostri dipendenti hanno dato alla performance della banca » .

Il Pnrr potrebbe essere il volano della ripresa, ma molti progetti restano in bilico, non teme che la crescita possa esserne condizionata?

« È chiaro a tutti, sia a Roma che a Bruxelles, che un'efficace attuazione del PNRR è essenziale per tre motivi: primo, per sostenere la ripresa dell'Italia dopo la pandemia; secondo, per stimolare la crescita potenziale dell'Italia nel lungo periodo; terzo, per aumentare le possibilità di fare ulteriori passi verso una maggiore integrazione europea anche dopo la fine di Next generation EU. All'inizio della fase di attuazione c'erano prevedibili problemi tecnici, ma resto ottimista sul fatto che queste sfide a breve termine non ostacoleranno il progetto nel lungo periodo. L'implementazione del piano avrà enormi implicazioni positive per il nostro Paese » .

La performance di Unicredit è positiva da quando è arrivata alla guida in termini di valore e redditività, ma in Italia verranno tagliati costi per 500 milioni mentre verrà aumentato il dividendo dei soci: sembra di capire che non volete investire più di tanto?

« La filosofia di UniCredit Unlocked è creare valore in modo bilanciato per i clienti, le comunità, gli investitori ei dipendenti. Per farlo stiamo riqualificando alcune aree professionali del gruppo, principalmente quelle lontane dai clienti e dalle comunità, in modo da poter investire di più nella nostra prima linea, che ha un impatto diretto sui territori, e nel digitale per migliorare l'esperienza non solo dei nostri dipendenti, ma anche dei clienti. Questo è stato il nostro impegno fin dal primo giorno e nulla è cambiato. Con l'aumento della riduzione abbiamo semplicemente accelerato un processo che si sarebbe prolungato per un periodo di tempo più lungo. Vale anche la pena ricordare che le efficienze sono state realizzate in misura maggiore riducendo la nostra dipendenza da fornitori esterni e internalizzando sia le competenze che i processi. Il nostro investimento in tecnologia rimane inalterato, così come l'investimento sul personale, attraverso assunzioni in prima linea e in ambito digitale, formazione, riqualificazione, aggiornamento. Solo quest'anno stiamo assumendo 4000 persone, di cui quasi 1000 in Italia e abbiamo rinnovato 700 filiali nel Paese. Inoltre, negli ultimi 18 mesi abbiamo investito in tecnologia e digitale a livello di Gruppo oltre 1,3 miliardi di euro Solo quest'anno stiamo assumendo 4000 persone, di cui quasi 1000 in Italia e abbiamo rinnovato 700 filiali nel Paese. Inoltre, negli ultimi 18 mesi abbiamo investito in tecnologia e digitale a livello di Gruppo oltre 1,3 miliardi di euro Solo quest'anno stiamo assumendo 4000 persone, di cui quasi 1000 in Italia e abbiamo rinnovato 700 filiali nel Paese. Inoltre, negli ultimi 18 mesi abbiamo investito in tecnologia e digitale a livello di Gruppo oltre 1,3 miliardi di euro » .

Le nuove assunzioni come impatteranno sulle indicazioni del futuro che avete rivisto al rialzo?

« La nostra guida ha superato le aspettative. Le nuove assunzioni contribuiscono a creare un positivo ricambio generazionale e a migliorare la capacità di adattamento di Unicredit alle sfide in evoluzione del settore finanziario. Per le nuove assunzioni cerchiamo competenze come la capacità di adattamento e di cambiamento, l'abilità di sviluppare opportunità commerciali, l'attenzione alle esigenze dei clienti e la predisposizione al digitale. Queste caratteristiche diventano fondamentali in un contesto in cui l'innovazione tecnologica e l'adattamento ai cambiamenti del mercato sono cruciali per il successo. Inoltre, investiamo sulle nostre stesse persone attraverso la formazione e l'aggiornamento: ecco perché UniCredit University è così importante » .

A che punto è la strategia Unlocked di Unicredit prevista dal piano 2022-2024?

« Abbiamo registrato 10 trimestri consecutivi di crescita e il nostro miglior semestre di sempre. Questo percorso positivo si è riflesso nella performance del titolo che è triplicata durante questo periodo. Il nostro miglioramento operativo è stato costante e fondamentale per la nostra performance complessiva. La squadra ha svolto un lavoro eccellente nel trasformare la banca, superando tutti gli obiettivi di Unicredit Unlocked. La trasformazione industriale ha generato la nostra performance finanziaria. Il forte aumento dell'utile netto è il risultato diretto di una trasformazione che, dopo due anni e mezzo, ha reso Unicredit quasi irriconoscibile. Una banca che ha stabilito un punto di riferimento in diverse aree, dall'efficienza operativa a quella del capitale, dalla crescita qualitativa dei ricavi alla riduzione del costo del rischio. Questo ci ha permesso altresì di distribuire 9 miliardi di euro tra il 2021 e il 2022, che dovrebbero salire quantomeno a 15,5 miliardi di euro complessivi nel 2023. Questo è stato fatto rafforzando al tempo stesso il nostro capitale, la nostra qualità dell' attivo e la nostra liquidità. La corsa non è finita. Continueremo a investire nel business e nell'operatività, per continuare a ottenere risultati e dimostrare che siamo una banca diversa, più forte e migliore. Rimarremo cauti nel mantenere le nostre solide linee di difesa. Questo è il risultato della nostra trasformazione industriale e con più di un anno di tempo fino alla fine di Unlocked - e un'ulteriore iterazione del piano attuale - sono molto fiduciosi che con l'equilibrio tra gli utili di oggi e gli investimenti di domani potremo sostenere non solo il 2024 e il 2025, » .

Quali sono le prossime mosse di UniCredit? Qual è l'obiettivo immediato per promuovere ulteriormente il successo di questo business?