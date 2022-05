Scienza e tecnologia: questione d’immagine

Oltre 400 tra docenti e ricercatori, 150 progetti da presentare, 17 workshop, 11 tutorial, quattro keynote: la ventunesima edizione di Iciap, International conference on image analysis and processing, sbarca a Lecce per la prima volta. Due sedi: il convitto Palmieri e il teatro Apollo. Ieri e oggi i workshop nella nota biblioteca nel cuore del centro storico, poi sul palco di uno dei più importanti teatri della città le dimostrazioni pratiche...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati