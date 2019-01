Braille, l'alfabeto che squarciò il buio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Nel 2019 ricorrono i 190 anni dell'introduzione del metodo di letto/scrittura Braille per non vedenti. Anche per tale ragione il distretto 2120 (Puglia e Basilicata) del Rotary International (per il quale nel corso di quest'anno sociale ho l'onore di presiedere la Commissione per l'Alfabetizzazione) sta dando notevole risalto ai problemi dei disabili della vista. Louis Braille era un maestro francese per ciechi, cieco egli stesso, che contrasse la sua menomazione a quattro anni nella bottega del padre, un cuoiaio. Infatti,...