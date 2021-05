Arte, musica e... somari lungo la via Francigena

Appena usciti dall'esperienza di una pandemia una comitiva composta da due musicisti, un fotografo, un regista, uno scrittore, un asino e il suo giovane custode, si mette in cammino decisa a percorrere l'ultimo tratto di una strada antichissima, la Via Francigena. Un cammino reale e simbolico, fatto di incontri e azioni artistiche, in cui ognuno con il proprio linguaggio e la propria storia, si ritrova in una comune idea di bellezza. Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati