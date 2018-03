Palmina, bruciata viva dal papà e il cognato a 14 anni perché non voleva prostituirsi: l'audio choc della denuncia

Bruciata viva perché non voleva prostituirsi: il caso di Palmina riaperto dopo 35 anni

è morta bruciata a 14 anni. La sua è un storia che ha scioccato l'Italia dopo che la ragazzina è stata bruciata in una casa in stato di degrado in. Palmina si era rifiutata dima il papà e il cognato, entrambe alcolisti l'hanno punita per l'affronto.La 14enne subiva da tempo violenze e maltrattamenti motivo per cui aveva deciso di fuggire, purtroppo la sua fuga è durata poco e quando i due orchi l'hanno raggiunta l'hanno portata a casa dove l'hanno poi uccisa barbaramente. I fatti risalgono al 1981 quando Palmina fu cosparsa di carburante e data alle fiamme, fu soccorsa da uno dei suoi 10 fratelli ma era troppo tardi.A distanza di oltre 30 anni spunta l'audio choc della 14enne che in un letto di ospedale, poco prima di morire denunciò i suoi aguzzini. Palmina è morta il 2 dicembre 1981, dopo aver fatto nome e cognome dei suoi carnefici davanti a un medico e al pm, Nicola Magrone, che registrò e trascrisse la testimonianza. A ridurla così erano stati Giovanni Costantini e Enrico Bernardo.I suoi due assassini furono condannati a cinque anni di detenzione per i soli reati di induzione e sfruttamento della prostituzione. Oggi però una delle sorelle di Palmina chiede giustizia e che venga riconosciuto anche il reato di omicidio.