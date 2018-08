Non accetta la fine della relazione, picchia l'ex moglie e la minaccia di morte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ERCHIE - I carabinieri di Erchie hanno arrestato un 49enne del luogo, per atti persecutori, lesioni personali e porto abusivo di arma impropria. L’uomo non aveva mai accettato la fine della relazione con l'ex moglie, una donna di 46 anni, e per questo l'avrebbe percossa, causandole lievi lesioni alle braccia. Il 49enne, alla presenza dei carabinieri chiamati dalla vittima, ha continuato a inveire nei confronti della donna, minacciandola di morte. L'uomo è stato trovato in possesso, a seguito di unaa perquisizione personale e veicolare, di due bastoni in legno della lunghezza di 140 cm, di cui uno con chiodi sporgenti di 12 centimetri applicati all’estremità, nascosti nella sua autovettura e sottoposti a sequestro. Già in passato, l’uomo si era reso responsabile di molestie mediante numerose telefonate, sms, pedinamenti, ingiurie e minacce nei confronti della ex e deferito in stato di libertà per atti persecutori. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Brindisi.