​Schianto in moto: muore in ospedale mentre tentano di salvarlo

FASANO - È deceduto nella notte il 60enne Donato Montanaro, l'operatore ecologico di Pezze di Greco coinvolto nel pomeriggio di ieri in un grave incidente stradale avvenuto sulla provinciale che collega la più popolosa frazione fasanese a Torre Canne, all'altezza di Torre Spaccata, in provincia di Brindisi.L'uomo era alla guida del suo scooter quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Volvo station wagon condotta da un 53enne di Fasano. Trasportato in codice rosso al Perrino è stato sottoposto ad un lungo e delicato intervento dai sanitari brindisini. Ma le lesioni interne erano troppo gravi e il cuore del 60enne fasanese ha cessato di battere, come detto, nella notte.Il grave incidente stradale nel pomeriggio a Torre Spaccata. Nello scontro tra una Volvo condotta da un 53enne fasanese e uno scooter su cui viaggiava un 60enne di Pezze di Greco ad avere la peggio è stato proprio il motociclista trasportato in gravissime condizioni al Perrino di Brindisi dove i sanitari lo hanno sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per le lesioni interne riportate. Purtroppo non c'è stato nulla da fare.