In chiesa le note di Al Bano per l'ultimo saluto a mamma Jolanda

CELLINO SAN MARCO - Un lungo applauso ha salutato donna Jolanda, la mamma di Albano Carrisi, al termine del rito funebre. Una cerimonia sobria e partecipata, soprattutto da tantissima gente comune che non ha trovato posti in chiesa e ha atteso i familiari e il feretro all’uscita. Toccante il momento in chiesa quando si sono levate le note della canzone che Al Bano aveva dedicato alla sua mamma. I figli Al Bano e Franco, assieme ai nipoti, si sono stretti attorno alla donna "gracile ma dalla forte tempra" come ha ricordato il vescovo che ha officiato il rito funebre.



Per i Carrisi si tratta di un lutto molto duro, Jolanda Ottino è stata infatti la colonna portante della famiglia. E da ieri in tanti hanno voluto renderle omaggio, dedicandole un pesiero o un ricordo.

Lutto per Al Bano: morta mamma Jolanda. I ricordi del cantante: «La sua vita, un romanzo»

