Lutto per Al Bano: morta mamma Jolanda

BRINDISI - Lutto per il cantante Albano Carrisi: si è spenta a 96 anni a Cellino San Marco mamma Jolanda, la donna che lo ha sempre supportato anche nel suo percorso artistico, come dallo stesso Al Bano ha più volte confermato nelle interviste rilasciate. Proprio alla sua adorata madre il cantante dedicò il libro “Madre mia, l’origine del mio mondo”, pubblicato qualche anno fa. Ma anche un documentario che trasmesso su Rete4. Nel presentarlo, l'artista annunciò che si trattava della «storia di una donna che ha affrontato cose molto più grandi di lei».



Lo stesso amore per la musica nacque proprio con lei, per via di quella grande passione avuta per il canto lirico nonostante avesse sempre lavorato come sarta. Una donna di altri tempi sotto molti punti di vista, mamma Jolanda. Dotata di grande umiltà, questa donna d'acciaio non ha cambiato di certo carattere quando il figlio ha iniziato a fare i conti con la popolarità.«Mi sognava maestro, con un posto fisso, e io andavo lontano a fare non si sa cosa», dice Al Bano nel libro dedicato alla madre, L’origine del mio mondo, pubblicato con La nave di Teseo.

