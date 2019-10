Annuncio a sorpresa: il Giro d'Italia farà tappa a Brindisi

Brindisi - ​La città di Brindisi sarà finale di tappa della 103esima edizione del giro d'Italia. La Corsa Rosa, infatti, arriverà nel capoluogo messapico il prossimo 18 maggio, dopo la partenza della tappa a Castrovillari. Non accadeva da 48 anni. Era il 1971, infatti, per la precisione il 20 maggio, quando la cronometro a squadre partita da Lecce arrivò proprio a Brindisi, mentre il giorno dopo sempre dal capoluogo messapico la corsa ripartì alla volta di Bari. Niente da fare, invece, per Ceglie Messapica che si era candidata ad ospitare una tappa del Giro. La tappa successiva a quella di Brindisi, infatti, partirà da Giovinazzo. Le prime tre tappe dell'edizione 2020 del Giro d'Italia si svolgeranno in Ungheria. Il via sarà da Budapest il 9 maggio prossimo. Tutti i dettagli della 103esima edizione saranno annunciati ufficialmente giovedì prossimo a Milano in una conferenza stampa organizzata dalla Gazzetta dello Sport. Ultimo aggiornamento: 17:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA