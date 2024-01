Francesco Farina, morto l’ex vice sindaco: lutto​ nel mondo della politica di Ostuni

Lutto nella politica brindisina: è morto all’età di 67 anni l’ex consigliere provinciale e vicesindaco di Ostuni, Francesco Farina. Il medico della Città Bianca si è arreso dopo una battaglia iniziata anni fa contro un brutto male. Ha lottato fino all’ultimo con la forza di animo e lo spirito che lo hanno caratterizzato anche durante la sua vita quotidiana, impegnato in mille attività professionali e politiche, con uno sguardo sempre rivolto alla sua famiglia. E alla moglie, ed ai suoi tre figli: Gaetano, Luigi e Maria Grazia. Erano il suo orgoglio, come la nipotina. Ed insieme hanno combattuto al suo fianco fino all’ultimo istante.

Un legame che si rafforzava giorno dopo giorno, condividendo una lunga battaglia contro quel male che improvvisamente aveva deciso di essere un compagno scomodo nella loro vita. Scomodo ma che non aveva per nulla scalfito la sua voglia di lottare, di arrendersi senza combattere, trovando nel sorriso dei suoi affetti più cari ogni giorno la forza.

Il cordoglio

Innumerevoli in queste ore i messaggi di cordoglio ai suoi affetti più cari.

Otorinolaringoiatra, ma anche medico di base, Farina si divideva per il suo lavoro tra Ostuni e Montalbano, non tralasciando però la voglia di continuare ad aggiornarsi su quelli che erano i nuovi sviluppi scientifici della medicina.

Una vita vissuta per i suoi pazienti. E poi la politica, una delle grandi passioni, che aveva condiviso anche in famiglia. Cresciuto nel Pci, Francesco Farina aveva fatto parte prima del Pds e poi dei Ds.

Alle elezioni amministrative nella Città Bianca, quando c’era ancora il sistema con una sola preferenza era uno dei candidati che raggiungeva il maggior numero di preferenze personali.

Un legame forte e stretto con la comunità ostunese, che lo hanno visto impegnato prima come assessore e poi come vicesindaco della Città Bianca. E poi la sua elezione al consiglio provinciale. A lui ad esempio si deve la pista ciclabile che si estende sul litorale di Ostuni dalla zona di Camerini per arrivare quasi all'ex Valtur.

Una lungimiranza amministrativa riconosciuta a Farina, non solo da chi in quegli anni, tra il 1990 ed i primi anni del 2000 era alleato, ma anche da avversari politici. Ha voluto essere al centro della vita cittadina, forte del consenso popolare, fino a poco più di 15 anni fa. Poi la decisione di ritirarsi a vita privata.

Una decisione sofferta per cercare di contrastare un destino a lui avverso. Farina, però, in tutti questi anni ha continuato a seguire quelle che sono state le vicende amministrative e le iniziative di carattere sociale nella Città Bianca. Aveva sempre voglia di aggiornarsi, stretto nell’affetto dei suoi familiari, con la moglie ed i tre figli.

Nonostante uno stato di salute debilitato fortemente della malattia continuava ad ascoltare, e quando le condizioni lo permettevano anche a ricevere le persone che avevano condiviso con lui gli impegni professionali, ma anche momenti di spensieratezza, e la passione per la politica. Le testimonianze di queste ore confermano il valore dell’uomo, del medico e del politico.