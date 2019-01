Restituita la villa all'ex veggente: era stato il dono di una famiglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Casa e box auto donati “per il grande amore nei suoi confronti”. E’ così che sono stati dissequestrati un’abitazione in villini e un garage intestati a Paola Catanzaro, l’ex veggente divenuta showgirl dopo un cambio di sesso, che fu arrestata poi scarcerata e ora è sotto processo per una serie di presunte truffe compiute in danno di “adepti” del suo giro. Gli immobili si trovano ad Asiago (Vicenza).Il provvedimento è stato emesso dai giudici della seconda sezione penale di Lecce, che si stanno occupando di una misura di prevenzione disposta, sempre su indagini della guardia di finanza del nucleo di polizia tributaria di Brindisi, su diversi beni riconducibili alla donna, imputata in altri procedimenti.Marito e moglie hanno anche specificato di aver conosciuto Paola nel 2009, quando ancora non aveva cambiato sesso, e di aver “instaurato un rapporto affettivo così profondo da sfociare nella richiesta congiunta di diventare il proprio figlio e assumere il cognome Boraso”.