Brindisi, omicidio degli imprenditori Spada e Cairo: «Metodo mafioso», no alla presenza in aula degli imputati

La Corte d'Assise di Brindisi ha respinto la richiesta di fare partecipare in presenza gli imputati Cosimo ed Enrico Morleo, 57 e 55 anni, nel processo in cui si devono difendere dall'accusa di essere stati l'uno il mandante e l'altro l'esecutore degli omicidi di Salvatore Cairo - ucciso e fatto a pezzi nella zona industriale di Brindisi il 6 maggio del 2000 - e di Sergio Spada - ammazzato con un colpo di arma da fuoco alla testa il 19 novembre del 2001 -, perchè le loro attività di vendita di accessori per cucina si sarebbe sovrapposta a quella dei Morleo, il movente individuato dall'accusa. Il presidente Maurizio Saso (a latere il togato Simone Orazio e la giuria popolare) ha rigettato l'istanza degli avvocati difensori Luca Leoci e Giacinto Epifani, richiamando le norme attuative dell'articolo del codice di procedura penale che prevede la partecipazione a distanza degli imputati quando sono in custodia cautelare per reati commessi con il metodo mafioso. Facendo salvo il diritto alla difesa con il collegamento video.

Interrogati in videoconferenza

Come nel caso del processo avviato questa mattina nell'aula Metrangolo del Tribunale di Brindisi, frutto dell'inchiesta riaperta dal pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia, Milto De Nozza, con i poliziotti della Squadra mobile dopo il pentimento di un fratello degli imputati, Massimiliano Morleo. Saranno interrogati in videoconferenza i due imputati, nella lista di circa 80 testimoni.

I parenti parti civili

Parti civili i parenti delle vittime. Per Spada, la moglie Paola Annicchiarico, i figli Marco e Mattia, ed il fratelloRaffaele con gli avvocati Emanuela Sborgia, Maurizio Scardia ed Oreste Nastari. Per Cairo, la moglie Elvira Stano, la sorella Anna Cairo ed il fratello Sebastiano Cairo con gli avvocati Vincenzo Farina, Karim Pantaleo e Giuseppe Guastella.

Nel merito del processo

Si torna in aula martedì della prossima settimana per l'ascolto di sei testimoni citati dal pubblico ministero, fra i quali la moglie di Salvatore Cairo.