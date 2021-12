Brindisi, in arrivo un super master sulla gestione delle città-porto

Un approccio “multidisciplinare” per arrivare ad un governo delle città-porto. Ieri mattina, presso la sala dell’ex comitato dell’Autorità portuale a Brindisi, è stato presentato il master di alto livello “Port City School. Per un buon governo e gestione delle città-porto”, che si terrà nella città-porto di Brindisi, all’interno dei locali dell’ente portuale, e per il quale è aperto il bando di adesione rivolto a giovani (e non)...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati