Mercato a Sant'Elia, apertura domenicale domenica sera

Torna, anche per quest’anno, il mercato serale a Sant’Elia a Brindisi nei giorni a ridosso di Ferragosto. La decisione è stata formalizzata attraverso un’ordinanza dirigenziale, con cui si dispone che il 13 agosto prossimo torneranno, come di norma accade il giovedì mattina, le bancarelle lungo le strade del quartiere periferico brindisino, da sempre punto di riferimento per l’intera città. In premessa, il documento dice che «è volontà dell’amministrazione creare le condizioni affinché si possano garantire positive ricadute economiche e sociali sulla collettività, nonché possibilità di guadagno agli operatori commerciali del settore penalizzati dalla crisi economica».

La decisione

A questo, palazzo di città aggiunge anche che “le elevate temperature del mese di luglio 2023 non hanno fatto registrare molte presenze nel mercato settimanale e, dunque, si rende opportuno consentire aperture straordinarie nelle ore serali al fine di garantire una maggiore affluenza”. Da qui la decisione di predisporre l’apertura di domenica prossima, con un orario che va tra le 17 e le 24. Non si tratta della prima volta che si prende un’iniziativa di questo tipo, in particolar modo nella giornate a ridosso del Ferragosto: accadde, ad esempio, nel 2021, con una decisione che ai tempi non sembrava aver convinto pienamente le associazioni dei commercianti, che poi sembrano essere tornate sui propri passi quando l’iniziativa è stata ripresa anche nel 2022.

Gli operatori

Restano, comunque, delle disposizioni stringenti sulla modalità in cui si svolgerà questa apertura “straordinaria”. Si dice, infatti, che “sono da considerarsi autorizzati a svolgere l’attività di vendita esclusivamente i concessionari dei posteggi del mercato del giovedì mattina di Sant’Elia”, che dovranno “attenersi alla delimitazione del proprio posteggio e di rimuovere i banchi di vendita all’orario stabilito per la chiusura del mercato, lasciando libera da ogni ingombro la sede stradale”.

Allo stesso modo, gli operatori (in particolar modo quelli di prodotti alimentari) saranno obbligati a pulire e disinfettare le attrezzature prima dell’avvio della vendita delle merci, così come gli stessi dovranno mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani, in ogni banco. Ancor più nello specifico, le disposizioni dicono che “in caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente”. Per coloro che, invece, bendono beni usati, l’obbligo è quello di “pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita”.