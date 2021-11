Droga in tasca e a casa, aggredisce i carabinieri che lo perquisivano: 19enne arrestato

I carabinieri cercavano la droga, e lui durante il controllo ha cercato più volte di scappare, sferrando anche calci e gomitate ai militari. Ma è comunque stato arrestato: si tratta di un diciannovenne di Brindisi, accusato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Il controllo

Nel corso di alcuni controlli antidroga sul territorio, i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Brindisi gli hanno trovato 3,5 grammi di hashish e 1,7 grammi di marijuana suddivisi in quattro differenti bustine nascoste in un pacchetto di sigarette vuoto. Nel corso del controllo il ragazzo ha più volte tentato la fuga, sferrando calci e gomitate ai militari che lo avevano bloccato. La successiva perquisizione in casa ha permesso di ritrovare altri 4,3 grammi di hashish e 26 grammi di marijuana. Per il diciannovenne sono stati disposti gli arresti domiciliari.