Una statua per San Nicola dei Pescatori, pronto il crowdfunding

Una statua in bronzo raffigurante San Nicola, posizionata in mare, nello specchio d’acqua di fronte la Basilica. È il progetto ideato dal “Comitato San Nicola dei Pescatori”: «Per riportare al centro la figura di San Nicola e il suo indissolubile legame con la città di Bari». La statua avrà un’anima in acciaio e sarà rivestita di bronzo con la tecnica della cera persa, che andrà a rivestire la struttura portante. Il progetto è stato presentato qualche giorno fa nella Biblioteca dell'Accademia di Belle Arti, e nasce nel 2012.

"Nel mare di Bari il santo accoglierà tutti e tutti potranno aiutare"

Come si può leggere sul sito dedicato al crowdfunding, la raccolta fondi è aperta a tutti i concittadini e fedeli. Il San Nicola bronzeo vuole testimoniare il dialogo tra il mondo cattolico e ortodosso e Sviluppa il tema del rapporto tra San Nicola e il mare. Tema non solo religioso, ma storico, artistico, che qui viene affrontato secondo una nuova chiave figurativa. Il costo complessivo stimato dell’opera è pari a 780 mila euro.