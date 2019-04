Si ribalta e muore a 26 anni: tragedia sulla Terlizzi-Molfetta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MOLFETTA - Terribile incidente stradale poco dopo le 13 sulla strada che collega Terlizzi a Molfetta, in località Piscina Rossa. Una ragazza di 26 anni di Terlizzi, Paola Calò, è morta nello schianto della sua auto, ribaltatasi per cause ancora in via di accertamento. Arrivati sul posto, gli operatori sanitari del 118 hanno provato in tutti i modi a rianimare la donna ma, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. La strada è rimasta chiusa altraffico per svariate ore per permettere ai Carabinieri di avviare tutti i rilievi necessari.