​​Un pezzo di storia di Bari in vendita: la pizzeria Botta cerca acquirenti

Dopo oltre 40 anni di attività, Botta è in vendita. Fondata nel 1979 da Vitangelo Botta, la pizzeria, ora gestita dal figlio Nico, in via Carulli al civico 71 a Bari, è un pezzo di storia della città, una delle più apprezzate. L'annuncio della vendita, comparso solo da qualche giorno sui siti web di alcune agenzie immobiliari, non lascia alcun dubbio: si cercano altri proprietari. Una notizia che trasmette sicuramente un senso di amarezza tra i baresi che da anni frequentavano il locale.

A due passi dal mare e nel cuore di Madonnella, per la città Botta è uno dei nomi della tradizione della pizza. Tanto che il sindaco Antonio Decaro nel 2020 consegnò al fondatore una targa come riconoscimento per l'attività svolta: «Ci sono luoghi, nelle città, che tutti conoscono e amano - precisò il primo cittadino - La pizzeria Botta è uno di quei luoghi, in cui ogni volta è un piacere tornare per ritrovare intatti il gusto e i sapori di una vita fatta di lavoro e di passione».

La storia

Tanti sono i baresi che ricordano la storica insegna ovale e storico è anche rimasto l'arredamento. Gli interni rispecchiano gli oltre 40 anni di attività e il legame del proprietario con la città. Geniale fu l'inventiva di Vitangelo: la creazione della piadina. Ed è rimasto il loro pezzo forte, da mangiare al bancone soprattutto la 'classica' pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo e rucola. Una idea importata dalla riviera romagnola dove l'imprenditore fece gavetta. È stata solo rielaborata con gusti un po' più baresi (famosa è anche quella con la salsa, mortadella e provolone). Le pizze sono tantissime e con un infinità di ingredienti. Indimenticabili le braciole al ragù fatte come da tradizione barese, così come patate riso e cozze. Botta aveva imparato il mestiere di pizzaiolo in un'altra storica pizzeria di Bari, Continental. Ad essere invece allievo di Botta è stato Enzo Carella, genero di Donato Monno, che nel 1973 fondò la pizzeria 'Da Donato', in via Lattanzio, nel quartiere San Pasquale.Ora però l'annuncio parla chiaro: «Cedesi avviatissima attività di pizzeria-trattoria (con licenza per vendita di superalcolici) con 40 anni di storia si legge sui siti online - Si tratta di una delle più famose pizzerie presenti nel centro cittadino, il suo nome è sinonimo di tradizione e affidabilità. La location, situata in una via ad altissimo scorrimento di veicoli ed in un quartiere con grande densità popolare, verrà ceduta dotata di tutte le attrezzature utili per poter esercitare la propria attività (tra le quali spiccano due canne fumarie), completa di tutti gli arredi e dotata di tutte le autorizzazioni necessarie».E a molti clienti affezionati la notizia mette un po' di malinconia per le tante serate passate tra quei locali.