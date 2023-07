È morto Pasquale Rossi, professore di Geografia: il ricordo commosso degli studenti

Si è spento ieri Pasquale Rossi, docente di Geografia presso l'Università di Bari. Una colonna del corso di laurea in Lettere. Da lui, e dai suoi insegnamenti, dai suoi manuali, sono passate almeno tre generazioni di studenti. Laureato in lettere classiche a Bari nel 1965, ha insegnato al liceo per qualche anno (latino e greco), poi nel febbraio del 1969 l'incarico presso la facoltà di Lettere e Filosofia, come assistente incaricato di Geografia. E' stato poi prima professore associato e poi ordinario. Numerose le pubblicazioni: dagli studi sul Canale di Pirro nelle Murge di Sud-Est ai Puli e pulicchi in Terra di Bari. E ancora: i saggi di geografia economica e storica. E i manuali sul territorio pugliese, su cui i suoi studenti hanno studiato a lungo.

Era un esame difficile, oggi lo ricordano in tanti tra i ragazzi che scrivono sui social. Un passaggio obbligato. Ma le capacità del professor Rossi, rendevano la materia interessante. Era una tappa di crescita, per quanto complicata. E l'affetto dei suoi studenti, oggi, ne è una dimostrazione.