"Mister Pablo Escobar", arrestato spacciatore barese: gestiva il traffico dal suo profilo Telegram dedicato

Tramite il proprio profilo Telegram, nel quale si identificava con il nick name Mister_Pablo Escobar, proponeva, sul canale Top Drugs Italia, la vendita di sostanze stupefacenti di vario tipo (hashish e marijuana) per le quali riceveva denaro virtuale (bitcoin) o contante. I carabinieri della Compagnia di Bari Centro hanno eseguito una ordinanza cautelare della custodia in carcere emessa dal gip del tribunale del capoluogo pugliese su richiesta della Procura della Repubblica a carico di un 35enne barese, già arrestato per detenzione ai fini di spaccio il 16 dicembre 2020. I militari, a seguito dell'operazione di polizia giudiziaria, hanno analizzato il contenuto del cellulare dell'arrestato, scoprendo un vero e proprio bazar della droga online. In particolare, dalla lettura delle chat, i militari hanno notato una spedizione da poco effettuata in favore di un utente, con nome di fantasia, di Augusta (Siracusa) che veniva fatto bloccare nel centro di smistamento di Catania al fine di verificarne il contenuto. Qui i carabinieri del luogo hanno accertato la presenza nel pacco di 1 chilogrammo di hashish suddiviso in 'panettì da 100 grammi l'uno, immediatamente sequestrato. Il gip del tribunale di Bari, concordando con la richiesta del pubblico ministero, che ha condiviso gli esiti dell'indagine, ha disposto per l'uomo la misura cautelare della custodia in carcere, prontamente eseguita dai carabinieri.